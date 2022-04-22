Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika'ya gidecek - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika'ya gidecek

22.04.2022 09:44
Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika'ya gidecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-29 Nisan'da Latin Amerika ülkeleri Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya ziyaret gerçekleştirecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-29 Nisan'da Latin Amerika ülkeleri Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 23-29 Nisan 2022 tarihleri arasında Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret sırasında ayrıca, Türkiye-Brezilya 4'üncü Yüksek Düzeyli İş Birliği Komisyonu ve Türkiye-Venezuela 3'üncü Ortak İş Birliği Komisyonu toplantıları gerçekleştirilecektir" denildi.


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Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika, Venezuela, Brezilya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika'ya gidecek - Son Dakika


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