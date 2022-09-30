BAKAN ÇAVUŞOĞLU, NİKAH ŞAHİDİ OLDU - Son Dakika
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU, NİKAH ŞAHİDİ OLDU

30.09.2022 21:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla programı kapsamında AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mertcan Güngör'ün nikah törenine katılarak, şahitlik yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla programı kapsamında AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mertcan Güngör'ün nikah törenine katılarak, şahitlik yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı kapsamında geldiği Muğla'da AK Parti İl Başkanlığı'nda, önceki dönem milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile toplantı yaptıktan sonra, partiye katılanlara rozet taktı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu programın ardından MHP Muğla İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Mehmet Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından bina girişinde karşılanan Çavuşoğlu, partililerle sohbet etti. Bakan Çavuşoğlu, parti ziyaretinden sonra yol üzerindeki esnaflara 'hayırlı işler' diledi. Çavuşoğlu, Ula ilçesindeki mermer fabrikası ve petek üretim tesisini gezerek yetkililerden bilgi aldıktan sonra esnaf ziyareti yaptı, bir parkta vatandaşlarla buluşup taleplerini dinledi. Bakan Çavuşoğlu, Menteşe ilçesine geçerek AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mertcan Güngör'ün nikah törenine katıldı. Güngör'ün nikah şahitliğini yapan Çavuşoğlu, genç çifte mutluluklar diledikten sonra Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi'ne gelerek, 'Çay bizden, sohbet sizden' etkinliğine katıldı.

Gençlerle sohbet eden Çavuşoğlu, soruları yanıtladıktan sonra, Muğla'dan ayrıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti, Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BAKAN ÇAVUŞOĞLU, NİKAH ŞAHİDİ OLDU - Son Dakika

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