Bakan Çavuşoğlu'ndan Rumlara PYD tepkisi: Bedelini ödetiriz - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile Ankara'da görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Güney Kıbrıs'ın terör örgütü PYD'ye ofis açma izni vermesine tepki gösteren Çavuşoğlu, "FETÖ'cüler de Yunanistan'ı transit değil, sığınmacı bir ülke olarak görüyorlar. Bunlara ev sahipliği yapmak ateş ile oynamaktır. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar. Herhangi bir tehdit ve saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz" ifadelerini kullandı.

''VEKALET SAVAŞLARINDA TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KULLANIYORLAR''

Çavuşoğlu "Vekalet savaşı" vurgusu yaptığı açıklamasında, "Vekalet savaşlarında terör örgütlerini kullanıyorlar. Türkiye olarak terör konusunda en kötü ilişkilerde olduğumuz ülkelerle bile dayanışma içinde olduk, terörü desteklemedik" diye konuştu.

''BEDELİ AĞIR OLUR''

Sözlerine devam eden Çavuşoğlu, bir saldırı olması halinde sorumluluların ödeyeceği bedelin ağır olacağını söyleyerek, "Türkiye'ye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Türkleri kardeşlerimize yönelik bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Bu bedel de ağır bir bedel olur. O nedenle ateşle oynamasınlar. Terör örgütleriyle iş birliği yapmasınlar. Farklı konularda bizim anlaşamadığımız konular olabilir. Görüşlerimiz elbette farklı, ayrı. Çözüm konusunda bile son zamanlarda farklı düşünebiliyoruz. Ama terör konusu çok farklı bir konu. Bu, doğrudan güvenlik meselesi. Bize yönelik bir saldırı olduğu zaman tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi, komşu ülkelerdeki terör mevcudiyetine yönelik yaptıklarımız gibi bunun da bir bedeli olur. Bu bedel de ağır olur. Bunu da açıkça söylemek durumundayım" dedi.

Öte yandan Rumların boru hattına ABD vetosu hakkında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Rumlar bu projeye güvenerek paylaşıma yanaşmadı. En ekonomik güzergah Türkiye, iş birliğine hazırız" dedi.