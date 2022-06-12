Bakan Çavuşoğlu, Prag'da 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu'na katıldı - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Prag'da 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu'na katıldı

12.06.2022 00:58
Bakan Çavuşoğlu, Prag'da 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu'nun galasına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu'nun galasına katıldı. Çavuşoğlu, " Türkiye'nin mevcut küresel sınamalara bakışını ve girişimci dış politikamızı anlattık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Çekya'nın başkenti Prag'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu'nun galasına katıldı. Konuşmasında güncel küresel zorluklara değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin küresel sorunlara bakışından bahsetti.

Çavuşoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen foruma dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Prag'daki Asya-Avrupa Siyasi Forumu etkinliğinde Türkiye'nin mevcut küresel sınamalara bakışını ve girişimci dış politikamızı anlattık" ifadelerini kullandı. - PRAG

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Asya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Prag'da 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu'na katıldı - Son Dakika

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