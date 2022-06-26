Bakan Çavuşoğlu, 'Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan' toplantısına katılacak - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, 'Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan' toplantısına katılacak

26.06.2022 10:23
Bakan Çavuşoğlu, 'Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan' toplantısına katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın ilki gerçekleştirilecek Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısına iştirak etmek üzere Bakü'yü ziyaret edecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın ilki gerçekleştirilecek Türkiye-Azerbaycan- Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısına iştirak etmek üzere Bakü'yü ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Haziran 2022 tarihinde ilki gerçekleştirilecek olan Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısına iştirak etmek üzere Bakü'yü ziyaret edecektir. Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı mekanizması, üç ülkeyi ilgilendiren konularda mevcut eşgüdümün pekiştirilmesini ve karşılıklı yarar temelinde bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesini hedeflemektedir. Bu çerçevede toplantıda, üçlü ve bölgesel iş birliğinin artırılması ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridorun potansiyelinin geliştirilmesi konularının ele alınması öngörülmektedir" denildi.


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Kaynak: DHA

Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, 'Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan' toplantısına katılacak - Son Dakika

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