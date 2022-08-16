Bakan Çavuşoğlu ve Letonyalı mevkidaşından ortak basın açıklaması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: İHA
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