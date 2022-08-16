Mevlüt Çavuşoğlu: 'Suriye'de Kalıcı Bir İstikrar ve Barış İçin Uzlaşının Şart Olduğunu Söyledik, Çarpıtmak İsteyenlerin Kim Olduğunu Biliyoruz'

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Bakan Çavuşoğlu ve Letonyalı mevkidaşından ortak basın açıklaması - Son Dakika

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