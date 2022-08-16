Bakan Çavuşoğlu ve Letonyalı mevkidaşından ortak basın açıklaması - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu ve Letonyalı mevkidaşından ortak basın açıklaması

16.08.2022 13:21

Bakan Çavuşoğlu ve Letonyalı mevkidaşından ortak basın açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu ve Letonyalı mevkidaşından ortak basın açıklaması

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya, Ukrayna, Türkiye, Suriye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu ve Letonyalı mevkidaşından ortak basın açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu ve Letonyalı mevkidaşından ortak basın açıklaması - Son Dakika
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