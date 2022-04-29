Bakan Çavuşoğlu Venezuela'da Simon Bolivar Anıt Mezarını ziyaret etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Simon Bolivar Anıt Mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile Simon Bolivar Anıt Mezarını ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu'nun anıt mezara çelenk bırakmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Simon Bolivar 1821 yılında, içinde Venezuela, Ekvador, Kolombiya, Panama ve Peru'nun bulunduğu Büyük Kolombiya olarak adlandırılan bölgeyi İspanyol sömürgesinden kurtarmış ve ilk başkanı olmuştu. - KARAKAS