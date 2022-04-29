Bakan Çavuşoğlu Venezuela'da Simon Bolivar Anıt Mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu Venezuela'da Simon Bolivar Anıt Mezarını ziyaret etti

29.04.2022 21:38
Bakan Çavuşoğlu Venezuela'da Simon Bolivar Anıt Mezarını ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Simon Bolivar Anıt Mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Simon Bolivar Anıt Mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile Simon Bolivar Anıt Mezarını ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu'nun anıt mezara çelenk bırakmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Simon Bolivar 1821 yılında, içinde Venezuela, Ekvador, Kolombiya, Panama ve Peru'nun bulunduğu Büyük Kolombiya olarak adlandırılan bölgeyi İspanyol sömürgesinden kurtarmış ve ilk başkanı olmuştu. - KARAKAS

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Çavuşoğlu: Eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarımızı, gelecek nesillere aktarılacak uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz Çavuşoğlu: Eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarımızı, gelecek nesillere aktarılacak uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'da

Mevlüt Çavuşoğlu, Simon Bolivar, Kolombiya, Venezuela, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu Venezuela'da Simon Bolivar Anıt Mezarını ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu Venezuela'da Simon Bolivar Anıt Mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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