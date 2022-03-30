Bakan Çavuşoğlu: "Yunanistan'a, azınlığın seçtiği müftülere saygının Lozan Antlaşmasının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum" - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: "Yunanistan'a, azınlığın seçtiği müftülere saygının Lozan Antlaşmasının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum"

30.03.2022 12:21
Bakan Çavuşoğlu: "Yunanistan'a, azınlığın seçtiği müftülere saygının Lozan Antlaşmasının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan'a, Azınlığın seçtiği Müftülere saygının Lozan Antlaşmasının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Yunanistan'a, Azınlığın seçtiği Müftülere saygının Lozan Antlaşmasının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'i tebrik ederek, "Yunanistan'a, Azınlığın seçtiği Müftülere saygının Lozan Antlaşmasının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya, Yunanistan, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'Yunanistan'a, azınlığın seçtiği müftülere saygının Lozan Antlaşmasının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum' - Son Dakika


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