Bakan Çiftçi'den Polis Akademisi Ziyareti - Son Dakika
Bakan Çiftçi'den Polis Akademisi Ziyareti

13.04.2026 17:09
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Polis Akademisi'nde eğitim ve araştırma faaliyetlerini inceledi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Polis Akademisi Başkanlığı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Polis Akademisi Başkanlığı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin kapsamlı bilgi aldı. Ziyarette; Polis Akademisi'nin kurumsal yapısı ile nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik eğitim sistemi ele alındı. Devam eden eğitim faaliyetleri kapsamında, polis adaylarının mesleki donanımını güçlendiren uygulamalı eğitim süreçleri ile sahaya hazırlık aşamaları değerlendirildi. Akademik çalışmalar çerçevesinde; güvenlik bilimleri alanında yürütülen lisansüstü programlar, araştırma projeleri ve yayın faaliyetlerine ilişkin bilgi sunuldu. Teknolojik altyapı kapsamında ise ileri eğitim teknolojileri ve modern uygulama alanlarının eğitim süreçlerine sağladığı katkılar ele alındı. Uluslararası faaliyetler kapsamında; dost ve müttefik ülkelerle yürütülen polis eğitimi iş birlikleri, ortak programlar ve bilgi paylaşımı süreçleri değerlendirildi. Toplantıya Bakan Yardımcımız Sayın Ali Çelik ile ilgili birim amirlerimiz katıldı. Polis Akademisi bünyesinde yürütülen eğitim ve araştırma faaliyetlerinin, Türk Polis Teşkilatı'nın kurumsal kapasitesine önemli katkılar sunduğu değerlendirildi" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Çiftçi'den Polis Akademisi Ziyareti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı

17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
17:00
Futbol dünyası şokta Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
16:56
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
16:46
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi'den Polis Akademisi Ziyareti - Son Dakika
