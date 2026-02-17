Bakan Çiftçi, Güvenlik Toplantısı Düzenledi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, düzenlenen toplantıda birim amirleri ile bir araya geldi.

Toplantıda terörle mücadeleden asayişe, organize ve siber suçlarla mücadeleden uyuşturucu ile mücadeleye, trafikte can güvenliğinden göç yönetimine kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca afetlere hazırlık, nüfus ve sivil toplum hizmetlerinin geliştirilmesi, kamu binalarının tamamlanması, uluslararası iş birlikleri ve sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu konularında izlenecek yol haritası değerlendirildi. Toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm birimlerle koordinasyon içinde kararlılıkla çalışmaya devam edileceği vurgulandı. - ANKARA