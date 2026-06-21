Bakan Çiftçi Nevşehir'de Partileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bakan Çiftçi Nevşehir'de Partileri Ziyaret Etti

21.06.2026 18:38
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nevşehir'de AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret etti.

AK PARTİ VE MHP İL BAŞKANLIKLARINI ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çeşitli ziyaretler için geldiği Nevşehir'de, valilik ziyaretinin ardından AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret etti. Bakan Çiftçi, AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, "Bugün 2003-2007 yılları arasında 4 yıl süreyle görev yaptığım Derinkuyu ve Nevşehir ziyaretini gerçekleştirmek, akşam da Hacıbektaş'ta bir programa katılmak üzere Nevşehir'de sizlerle beraberim. Bugün, sizlerle beraber olmaktan, sizlerle aynı havayı teneffüs etmekten dolayı da son derece bahtiyar olduğumu ifade etmek istiyorum. Sabah Ankara'dan gelip, valiliğimizi ziyaret ettik. Valiliğimizde, Nevşehir'imizin sorunları ile ilgili bakanlığımızdan beklentileri ile ilgili valimizden gerekli brifingi aldık. Bilgilendirme yaptılar. Sayın milletvekillerimiz ve il başkanımızla da görüştük. 4 yıl görev yaptığım için kendimi Nevşehir'e, Derinkuyu'ya ve diğer ilçelerimize borçlu hissediyorum. Vefa borcum var. İnşallah bakanlığım süresince de bu şerefli görev, benim üzerimde olduğu müddetçe de elimizden geldiği kadar ilimizin ilçemizin sorunlarını giderme konusunda bütün gayretlerimizi sarf edeceğiz. Bugünkü ziyaretimizin ve programının hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel karşılama ve misafirperlikten dolayı da herkese teşekkür ediyorum" dedi. Bakan Çiftçi, daha sonra MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti ardından da 4 yıl süre ile görev yaptığı Derinkuyu ilçesinde hareket etti.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN-Ahmet KORKMAZER- Öykü GENÇ/NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Çiftçi Nevşehir'de Partileri Ziyaret Etti - Son Dakika

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