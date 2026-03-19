Bakan Çiftçi ve Bakan Tekin, Erzurum\'da 4 bin kişiyle iftarda buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ahde Vefa İftarı ve Bayramlaşma" programına katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'ndeki iftar ve bayramlaşma programı Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, yaklaşık 4 bin davetlinin bulunduğu "Ahde Vefa İftarı ve Bayramlaşma" programının, birlik ve beraberlik açısından önemli mesajlar verdiğini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, iftar sonrası yaptığı açıklamada, milli ve manevi değerlerden örneklerin sunulduğu, çocukların sokakta fakire yardım ettiği, esnaf ziyareti yaptığı, pide dağıttığı, yaşlıları ziyaret ettiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü noktaya çıktığı bir Ramazan ayını hep beraber yaşandığını söyledi. Bakan Tekin, "Ben bu süreçte bunu çekemeyenlere karşı yürüttüğümüz mücadelede arkamızda duran başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Bakanlar Kurulu'ndaki diğer bakan arkadaşlarımıza diğer siyasi partilere, milletvekillerine ve hepsinden de önemlisi milletimize teşekkür ediyorum. Sizler arkamızda durduğunuz sürece bizim geleneklerimize, bize hakaret eden insanların nesli tükenecektir. Bundan emin olun. Bizler bu şekilde ara arkamızda durduğunuz sürece bizim değerlerimize hakaret eden, bizim değerlerimizi Talibanlaşmak olarak tanımlayan, bizi gerici azınlık olarak tanımlayan kişilerin nesli tükenecektir. Buna inanıyorum. Biz siyasi parti ayrımı gözetmeksizin oruç tutup tutmadığına bakmaksızın, sizi de dünyaya örnek gösterilecek bir topluluk olarak yaşamamızı sağlayan değerlerimizin, çocuklarımız öğrensin istiyoruz. Bu değerleri çocuklarımıza kendi çocuklarını öğretsin istiyoruz ki, Allah korusun bu ülkenin başına, bu milletin başına Kurtuluş Savaşı, Allah korusun yeniden 6 Şubat gibi büyük felaketler gelirse, beraberliğimizi dünyada dert olarak okutulan birlik ve beraberlik duygularımızı dayanışma duygularımızı çocuklarımız öğrensin. Gelecek kuşakları öğrensin diye çaba sarf ediyoruz" dedi.

"Hep beraber düşman çatlamaya devam edeceğiz"

Bu etkinliklere katılan öğrencilere, bu etkinlikleri organize eden öğretmenlere ve çocuklarının katılmasını teşvik eden velilere teşekkür ettiğini söyleyen Bakan Tekin, "Allah razı olsun hepsinden. Ramazan ayının son iftarını dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza Ankara'daki son iftar programlarını yapmış olduk. Kendisine en çok destek veren illerden bir tanesi olan Erzurumlu hemşehrilerime, Dadaşlara çok güzel selamlar var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakımız Erzurum sayesinde Erzurum gibi milli ve manevi değerlerine sahip vatandaşlarımız sayesinde dimdik ayakta, dimdik ayakta olduğumuz için düşmanlarımızın ödü patlıyor, düşmanlarımızla işbirliği yapan insanlar çatlıyorlar, hep beraber düşman çatlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Her zaman Erzurum'dan destek gördüm"

Erzurum'da yaklaşık 2,5 yıl valilik yaptığını hatırlatan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Güzel hizmetlere de imza attığımızı düşünüyorum. Hep beraber, sizlerle beraber. Ben bu görevi yaptığım iki buçuk yıllık dönem içerisinde, sayın Milli Eğitim Bakanımızın büyük desteklerini gördük. Allah razı olsun kendisinden. Onun dışından yine milletvekillerimiz mevcut milletvekillerimizle her zaman için uyum içerisinde çalıştık. En güzel hizmet etmek için elimizden geldiği kadar hepimiz gayretlerimizi arttırdık. Güçlerimizi birleştirdik. İş birliği yaptık. Sayın milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Çünkü buradan ayrılırken veda etme imkanım olmamıştı. Bugün hem veda etmek için hem de yarın bayramlaşmak için huzurlarınızdayız. Buradan da yarın inşallah ayrıldıktan sonra Van'a geçeceğim. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun görev yaptığımız dönem içerisinde her zaman böyle iş birliği içerisinde, güç birliği içerisinde çalıştık. Her zaman yardım ve desteklerini gördük. Ben hem hizmetlerinden dolayı hem de yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Değerli büyükşehir belediye başkanımıza yine buradaki sivil toplum kuruluşlarımızla, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarımızla tüm vatandaşlarımıza güzel bir iş birliği sergilemek bize görevimizi yerine getirirken yardımcı oldular. Yine bu göreve tabii Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, takdirleriyle gelmiş olduğumuz İçişleri Bakanlığı görevine bu görevi beni layık dolayı da Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Sizlerden de bu şerefli görevi yerine getirirken hayır dualarınızı bekliyorum. Yine bu ilimize hizmet ederken bu dönem içerisinde yakın iş birliği içerisinde olduğumuz gençlik teşkilatlarımıza, kadın kollarımıza, mahalle mahalle teşkilatlarımıza ve teşkilatlarımızın her bir neferini, her bir üyesine ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinin hizmetlerini kabul eylesin. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, programa katılan davetlilerle tek tek bayramlaştı. - ERZURUM