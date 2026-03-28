Bakan Çiftçi: Zor Görevdeyiz

28.03.2026 16:03
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çumra'da hemşehrileriyle buluşarak dua ve destek istedi.

1) BAKAN ÇİFTÇİ: ÇOK GÜÇ BİR GÖREVDEYİZ, ÇALIŞIP GAYRET EDECEĞİZ

İÇİŞLERİ Bakan Mustafa Çiftçi, memleketi Konya'da baba ocağı Çumra ilçesini ziyaret etti. Hemşehrileriyle buluşan Çiftçi, "Bu zor bir görev, meşakkatli bir görev. Altından kalkılması aynı zamanda çok güç bir görev. Hepinizin hayır dualarını bekliyorum. Biz çalışıp gayret edeceğiz. Elimizden geldiği kadar" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlık görevine atandıktan sonra ikinci kez memleketi Konya'ya geldi. Bakan Çiftçi, bu kez baba ocağı Çumra ilçesini ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle Türk bayraklarıyla donatılan ilçede, kalabalık tarafından karşılanan Bakan Çiftçi, Çumra Kaymakamlığı'nı ve esnafı ziyaret ettikten sonra Belediye Başkanlığı önünde hemşehrilerine seslendi.

'BU ULVİ GÖREVİN ALTANDA DA KALKAMACAĞIZ'

Hemşehrilerinin duasını beklediğini ifade eden Bakan Çiftçi, şunları söyledi: "Burası hep benim çocukluğumun, gençliğimin geçtiği yer. Sizler de bugün güzel bir hüsnüteveccüh gösterdiniz. Allah hepinizi var etsin. Sizlere minnettarım. 11 Şubat tarihi itibarıyla malumlarınız Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, takdirleriyle İçişleri Bakanlığı görevine getirilmiş durumdayım. Aranızdan çıkmış birisi olarak hepinizin duasını bekliyorum. Çünkü bu zor bir görev, meşakkatli bir görev. Altından kalkılması aynı zamanda çok güç bir görev. Hepinizin hayır dualarını bekliyorum. Bütün Çumralı hemşehrilerimizin. Biz çalışıp gayret edeceğiz. Elimizden geldiği kadar. Çumralı hemşerilerimizin, aziz milletimizin duasıyla Cenabıhakk'ın da yardımıyla inşallah bu kutsal görevin, bu ulvi görevin altından da kalkacağız. Bugün de Çumra'dayım. Az önce kaymakamlığımıza uğradım. Namazdan sonra da inşallah Çumra Belediyemize uğrayacağız. Burayla ilgili, Çumra'mızla ilgili sorunları Kaymakam Bey dile getirdi. Belediye Başkanımız da onları iletecek. Bunların her birinin ayrı ayrı takipçisi olacağım, Bu görevde kaldığım müddetçe. İlk etapta uzun yıllardır yapımını hepinizin beklediği Çumra Hükümet Konağımızla ilgili inşallah önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Eski askerlik şubesinin bulunduğu yerde. Ardından İlçe Jandarma Komutanlığımızın da nisan ayı içerisinde ihalesi gerçekleşecek. Daha sonra yine Çumra'mıza, emniyet müdürlüğünü ve polis merkezi amirliğimize de kazandıracağız. Onun dışında okulla ilgili, sağlık teşkilatıyla ilgili, adalet sarayıyla da ilgili birtakım talepleri var. Onları da ben birebir takip edeceğim. İnşallah bu dönem içerisinde sizlere hizmet etmek, Çumra'mıza kalıcı hizmetler kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız."

'TAKİBİNİ YAPACAĞIZ'

Bakan Çiftçi, "Konya'da bir tane danışmanım var. İçişleri Bakanlığımız adına bir danışman görevlendirdim. Haftada bir gün buraya gelecek. Burada sizlerin isteklerini, taleplerini tespit edeceğiz. Onları İçişleri Bakanlığımız nezdinde takip ettikten sonra bize verilen yetki çerçevesinde yapabileceklerimizi yapacağız. Yapamayacaklarımızı da veya yapıp yapamayacak durumda da sebeplerini sizlere tekrar bildireceğiz. Onun için taleplerinizi buraya gelen danışmanıma iletebilirsiniz. Aynen bana iletmiş gibi. Ondan da sonuçlarından da herhangi bir şekilde endişeniz olmasın. Aynen bana vermiş gibi, bana iletmiş gibi onların da takibini yapacağız. Yetkimizi de sonuna kadar memleketimizin lehine kullanacağımızdan emin olmanızı istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
