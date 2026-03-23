Bakan Çitçi'nin Türkiye'de örnek aldığı isim: Bir gün onun gibi olmak isterim

23.03.2026 10:59
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'efsane vali' olarak nitelendirilen Recep Yazıcıoğlu'nu kendisine örnek aldığını belirterek ''Bir gün onun gibi olmak isterdim. O millete hizmet etme idealinin peşinden hiç ayrılmadım'' dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mülkiye yıllarından bugüne uzanan kariyer yolculuğunu ve hayat felsefesini anlattı. Çiftçi, efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nu örnek aldığını belirterek millete hizmet idealine vurgu yaptı.

"RECEP YAZICIOĞLU BENİM İÇİN BİR İLHAMDI"

Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, Bakan Çiftçi, mülkiye yıllarında merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun yönetim anlayışından etkilendiğini ifade etti. Yazıcıoğlu'nun halkla kurduğu güçlü bağ ve cesur yönetim tarzının kendisinde derin iz bıraktığını belirten Çiftçi, "Onu takip eder, yaptığı çalışmaları inceler ve 'Bir gün ben de onun gibi bir vali olabilir miyim?' sorusunu kendime sık sık sorardım" dedi.

"LİSE YILLARINDAKİ HAYALLERİM GERÇEK OLDU"

Gençlik yıllarında kurduğu hayallerin bugün gerçeğe dönüştüğünü dile getiren Çiftçi, "O yıllarda kurduğum bu hayal yalnızca bir meslek hedefi değil, aynı zamanda millete hizmet etme arzusunun ifadesiydi. Bugün dönüp baktığımda, lise sıralarında başlayan o idealin peşinden hiç ayrılmadığımızı görüyorum" ifadelerini kullandı.

AİLESİNE ZAMAN AYIRAMAMANIN BURUKLUĞUNU YAŞIYOR

Yoğun çalışma temposu nedeniyle ailesine yeterince zaman ayıramadığını belirten Çiftçi, bu durumun kendisinde bir burukluk yarattığını söyledi. Kızının küçük yaşta kurduğu bir cümlenin hafızasında yer ettiğini de dile getirdi.

"TÜRKİYE UMUDUN ADIDIR"

Toplumsal gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çiftçi, "Batı merkezli kültürel hegemonyanın krizleri bizi de etkiliyor. Ama bu milletin külüne üflesen altından imanı çıkar. Umudu her zaman diri tutmak gerekiyor. Çünkü Türkiye umudun adıdır, adresidir" dedi.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 11:24:31.
