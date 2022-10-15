Bakan Dönmez: "Bartın'daki maden kazasında 25 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti" - Son Dakika
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Bakan Dönmez: "Bartın'daki maden kazasında 25 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti"

15.10.2022 01:40
Bakan Dönmez: "Bartın'daki maden kazasında 25 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'daki maden kazasında 25 madencinin hayatını kaybettiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'daki maden kazasında 25 madencinin hayatını kaybettiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'daki maden kazasında 25 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Yaralı madencilerimizin tedavisi hastanelerde devam ediyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Fatih Dönmez, Bartın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Dönmez: 'Bartın'daki maden kazasında 25 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Dönmez: "Bartın'daki maden kazasında 25 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti" - Son Dakika
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