Bakan Dönmez, hava muhalefeti nedeniyle Ordu'daki programa video konferansla katıldı - Son Dakika
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Bakan Dönmez, hava muhalefeti nedeniyle Ordu'daki programa video konferansla katıldı

19.04.2022 03:29

Bakan Dönmez, hava muhalefeti nedeniyle Ordu'daki programa video konferansla katıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in içerisinde bulunduğu uçak Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapamadı Bakan Dönmez programa telekonferans yoluyla katıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı...

Bakan Dönmez, hava muhalefeti nedeniyle Ordu'daki programa video konferansla katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in içerisinde bulunduğu uçak Ordu- Giresun Havalimanı'na iniş yapamadı

Bakan Dönmez programa telekonferans yoluyla katıldı

ORDU - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in içerisinde bulunduğu uçak hava muhalefeti nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapamadı. Yaklaşık 40 dakika havada kalan uçak pas geçti, Bakan Dönmez programa telekonferans yoluyla katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli programlarla katılmak üzere İstanbul'dan bindiği uçakla Ordu'ya gelmek üzere hareket etti. Ordu-Giresun Havalimanına kadar gelen ve içerisinde Bakan Dönmez'in bulunduğu uçak, kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamadı.

Yaklaşık 40 dakika boyunca havada tur atan uçak, sonrasında iniş yapamayınca havalimanına pas geçerek, Ankara'ya hareket etti.

Bakan Dönmez, programlarından birisi olan ve hava muhalefeti nedeniyle katılım sağlayamadığı, şehir aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen, Ordu Valiliği tarafından organize edilen iftar programına ise telekonferans yoluyla katılım sağladı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve protokol ile görüştükten sonra şehit yakınları ve gaziler ile de konuşan Bakan Dönmez, katılım sağlayamadığı programların telefisini yapacaklarını kaydetti.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu programı kapsamında Ordu Valiliği, AK Parti Ordu İl Başkanlığı, şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen iftar programına katılacak ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaret edecekti.

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Bakan Dönmez hava muhalefeti nedeniyle Ordu'daki programa katılamadı Bakan Dönmez hava muhalefeti nedeniyle Ordu'daki programa katılamadı GÜNDEM İPTALİ GÜNDEM İPTALİ

Fatih Dönmez, Enerji, Uçak, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Dönmez, hava muhalefeti nedeniyle Ordu'daki programa video konferansla katıldı - Son Dakika


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