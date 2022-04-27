Bakan Dönmez: "Siirt'te 3 bin 300 varil petrol üretiliyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Dönmez: "Siirt'te 3 bin 300 varil petrol üretiliyor"

27.04.2022 02:57

Bakan Dönmez: "Siirt'te 3 bin 300 varil petrol üretiliyor" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iftarda gençlerle bir araya geldi.

Bakan Dönmez: " Siirt'te 3 bin 300 varil petrol üretiliyor"

SİİRT - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iftarda gençlerle bir araya geldi. Bakan Dönmez, Siirt'in yer altı zenginlikleri açısından petrol de çıkardıkları kentlerden biri olduğunu söyledi.

Temasları çerçevesinde AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ve partililerle bir araya gelen Dönmez, daha sonra Siirt Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki iftar çadırında organize edilen programa katıldı.

Enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan eğitime kadar temel altyapı sorunlarını büyük oranda tamamladıklarını dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2023'ten sonra yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini söyledi.

Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ateşten kurtuluş olarak müjdelenen ramazan ayının son günlerini yaşadıklarını dile getirdi.

Siirt'te en son Cumhurbaşkanının bazı hizmetlerin toplu açılışı vesilesiyle geldiğini anımsatan Dönmez, bunlardan birinin Kurşun ve Çinko İzabe Tesisi olduğunu, bölgenin en modern tesisi bittiğinde doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişiye iş sağlayacağını bildirdi.

Siirt'in maden ve yer altı kaynakları açısından son derece talihli ve zengin bir kent olduğuna değinen Bakan Dönmez, "Bakır maden ocağında da 800 ile bin kişinin çalışıyor. Kentin sadece yer altı kaynakları açısından değil yer üstü kaynakları açısından talihli, Siirt'in artık sadece bir tarım kenti değil, hızla bölgenin yıldızı parlayan, gelişen, kalkınan, sanayileşen kentlerinden biri olmaya adaydır" dedi.

"Günlük yaklaşık 3 bin 300 varil petrol üretiyoruz"

Siirt'in yer altı zenginlikleri açısından petrol de çıkardıkları kentlerden biri olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Günlük yaklaşık 3 bin 300 varil petrol üretiyoruz. 60-65 bin varil petrolün 3 bin-3 bin 500'ü Siirt ve civarından üretiyoruz. Aramalarımıza devam edeceğiz, artıracağız. Bu rakamı ikiye, üçe katlayacak potansiyelin sahibiz"şeklinde konuştu.

Programa, Siirt Valsii ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve protokol üyeleri ile gençler katıldı.

Bakan Dönmez, gençlerle bir araya gelmek üzere Millet Bahçesine geçti.

Bakan Dönmez: Siirt'te 3 bin 300 varil petrol üretiliyor
Bakan Dönmez: Siirt'te 3 bin 300 varil petrol üretiliyor
Bakan Dönmez: Siirt'te 3 bin 300 varil petrol üretiliyor
Bakan Dönmez: Siirt'te 3 bin 300 varil petrol üretiliyor

YORUMLAR
500
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: İspat istemiştiniz, işte ispatı Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: İspat istemiştiniz, işte ispatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Siirt'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Siirt'te

Fatih Dönmez, Enerji, Petrol, Siirt, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Dönmez: 'Siirt'te 3 bin 300 varil petrol üretiliyor' - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı
00:52 Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı!
00:42 BBP lideri Destici'den CHP'yi eleştirdi: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak
00:41 Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 03:10:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Dönmez: "Siirt'te 3 bin 300 varil petrol üretiliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement