Bakan Ersoy, Atatürk'ün 88. yıl dönümünde daha güçlü Türkiye için çalıştıklarını söyledi - Son Dakika
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Bakan Ersoy, Atatürk'ün 88. yıl dönümünde daha güçlü Türkiye için çalıştıklarını söyledi

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Bakan Ersoy, Atatürk\'ün 88. yıl dönümünde daha güçlü Türkiye için çalıştıklarını söyledi
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Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk'ün 88. yıl dönümü mesajında Cumhuriyet kazanımlarını koruyup daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını belirtti. Kültürel zenginliğin korunması ve ortak hafızanın gelecek kuşaklara aktarılması için çalışıldığını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in kazanımlarını koruyarak gelecek nesillere daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ersoy, mesajında Cumhuriyet'in kurucusu, Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andı. Her 10 Kasım'da milletle birlikte Atatürk'ün aziz hatırası etrafında buluştuklarını belirten Ersoy, onun eserlerine sahip çıkma, fikirlerini anlama ve emanet ettiği Cumhuriyet'i daha ileriye taşıma kararlılıklarını yenilediklerini ifade etti. Ayrıca Ersoy, bu anlayışla Türkiye'nin kültürel zenginliğini korumak, Türk milletinin ortak hafızasını yaşatmak ve medeniyet birikimini gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

"Ülkemizin her alandaki ilerleyişine katkı sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz"

Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara değinen Ersoy, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her alandaki ilerleyişine katkı sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyarak bilimde, kültürde, sanatta ve ekonomide daha güçlü bir Türkiye inşa etmeyi, bu büyük emaneti Türkiye Yüzyılıyla taçlandırmayı ortak sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Atatürk'ün hatırasını, ülkemize kazandıracağımız eserlerle ve milletimize sunacağımız hizmetlerle yaşatma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Bağımsızlığımızı hangi fedakarlıklarla kazandığımızı hatırlıyor, gelecek nesillere daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmanın sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkMehmet Nuri ErsoyKültür SanatPolitikaTürkiyeGüncelSon Dakika

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