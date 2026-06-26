Bakan Ersoy: Bilimde özgüven yeniden inşa edildi - Son Dakika
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Bakan Ersoy: Bilimde özgüven yeniden inşa edildi

Bakan Ersoy: Bilimde özgüven yeniden inşa edildi
26.06.2026 13:06
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda Türkiye'nin tarihinden güç alan özgüvenini yeniden kazandığını ve bilim ile teknoloji alanında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda Türkiye'nin tarihinden güç alan özgüvenini yeniden kazandığını ve bilim ile teknoloji alanında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nca (TÜYEK) Takiyyüddin Rasıd'ın doğumunun 500'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan 'Gökküre: Değişimler Çağı Şafağında Osmanlılar'da Matematik Bilimleri' sergisi, İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nde açıldı. Programda konuşan Bakan Ersoy, serginin 16. yüzyıl Osmanlı dünyasının matematik, astronomi ve teknoloji alanında ulaştığı seviyeyi yazma eserler ve tarihi bilim aletleri aracılığıyla ortaya koyduğunu söyledi. İstanbul Rasathanesi'nin kurucusu olan Takiyyüddin Rasıd'ın gözlem yöntemleri, matematiksel hesaplamaları ve optik alanındaki kuramsal çalışmalarıyla döneminin dünya ölçeğindeki en ileri bilim insanları arasında yer aldığını belirten Ersoy, sergide yer alan nadide eserlerin de onun temsil ettiği ilmi çevrenin entelektüel derinliğini ve Osmanlı'nın bilim mirasını gözler önüne serdiğini ifade etti.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bilimde özgüven yeniden inşa edildi"

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda Türkiye'nin tarihinden güç alan özgüvenini yeniden kazandığını ve bilim ile teknoloji alanında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyledi. Türk-İslam medeniyetinin bilim tarihine yön veren büyük birikimine işaret eden Ersoy, "Biz, bugünün bilim dünyasının üzerinde yükseldiği bilgi ve icatların kaşifi ve mucidi olan, insanlığın ufkunu ilmin ışığıyla aydınlatan Türk-İslam medeniyetinin varisleriyiz" dedi.

Takiyyüddin Rasıd'ın bu büyük mirasın en önemli temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, uzun yıllar boyunca bu mirasın yeterince sahiplenilmediğini belirterek şöyle konuştu:

"Takiyyüddin Rasıd bu gerçeğin 16. yüzyıldaki simgesidir. Çok uzun yıllar boyu bu büyük mirasa sahip çıkılmamış olması, bilim ve teknoloji noktasında her şeyin Batı tarafından insanlığa kazandırıldığı gibi büyük bir yalanın çocuklarımıza eğitim diye dikte edilmesine sessiz kalınması bize çok pahalıya mal olmuştur. Ancak zihinleri boğan bu yalan ve yanlış seline, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 24 yıldır bir set çekilmiş; tarihine ve kültürüne sahip çıkan, bunlardan beslenen öz güveniyle her alanda öncülük ve özgünlük gömleğini yeniden üzerine giyen bir nesil ilim ve teknoloji meydanına çıkmıştır."

Ersoy, Türkiye'nin bilim insanları, mühendisleri ve araştırmacılarının kendilerine fırsat sunulduğunda neleri başarabileceklerini çok net ortaya koyduklarını ve koymaya devam ettiklerini söyledi. Takiyyüddin Rasıd'ın matematik, fizik, optik, mekanik ve tıp alanlarında önemli eserler verdiğini belirten Ersoy, özellikle astronomi alanında yeni gözlemlere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyarak, Sultan 3. Murad'ın desteğiyle İstanbul Rasathanesi'ni kurduğunu ifade etti. Rasathanenin dönemin en ileri matematik ve astronomi aletleriyle donatıldığını kaydeden Ersoy, kısa süre faaliyet göstermesine rağmen kendi döneminde dünyadaki benzerleriyle her açıdan rekabet edebilecek önemli bir bilim merkezi olduğunu söyledi. Takiyyüddin Rasıd'ın trigonometri, astronomi ve teknoloji alanındaki çalışmalarının da bilim tarihi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ersoy, geliştirdiği hassas astronomi saatleri, trigonometriye kazandırdığı yenilikler ve teknoloji alanında kaleme aldığı eserlerle hem Osmanlı hem de dünya bilim tarihine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Dünyanın en büyük yazma eser koleksiyonu

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yazma eser mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Ersoy, TÜYEK'in yaklaşık 800 bin yazma ve nadir matbu eserden oluşan dünyanın en büyük koleksiyonunu bilim insanlarının hizmetine sunduğunu kaydetti. Yazma eser restorasyon laboratuvarı, dijitalleştirme çalışmaları, yayın faaliyetleri ve uluslararası bilimsel organizasyonlarıyla TÜYEK'in alanında dünyanın öncü kurumlarından biri haline geldiğini ifade eden Ersoy, sergiler, sempozyumlar ve yayınlarla yalnızca eserleri değil, bu eserleri ortaya koyan medeniyet tasavvurunu da yaşattıklarını söyledi. Bakan Ersoy, "Bizim derdimiz asla sadece göstermek değildir. Kalıcı bir öğrenme, bilinç ve farkındalık oluşturmak ve bunların sürekliliğini tesis etmektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, beraberindekilerle sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgi aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Ersoy: Bilimde özgüven yeniden inşa edildi - Son Dakika

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