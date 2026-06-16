Bakan Ersoy’dan Muharrem Ayı Mesajı - Son Dakika
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Bakan Ersoy’dan Muharrem Ayı Mesajı

16.06.2026 22:01
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, muharrem ayının birlik ve beraberliği güçlendirmesini, gönüllere huzur ve bereket getirmesini diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, muharrem ayının birlik ve beraberliği güçlendirmesini, gönüllere huzur ve bereket getirmesini diledi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, muharrem ayının sabrın, teslimiyetin, tefekkürün ve manevi muhasebenin derin anlamlar taşıdığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Ersoy, hicri takvimin ilk ayı kabul edilen muharrem ayının ilk günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hz. Hüseyin Efendimizin Kerbela'da sergilediği vakur duruş, adaletin, hakkaniyetin ve insanlık onurunun asırlardır yolumuzu aydınlatan en güçlü sembollerinden biridir. Kerbela hadisesi, yalnızca bir matem değil, zulme karşı direnişin, hakikate bağlılığın ve inanç uğruna gösterilen fedakarlığın unutulmaz bir hatırasıdır. Muharrem ayının, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine, gönüllerimize huzur ve bereket getirmesine vesile olmasını diliyor, Hazreti Hüseyin Efendimiz ile Kerbela şehitlerini rahmet, saygı ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakan Ersoy’dan Muharrem Ayı Mesajı - Son Dakika

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