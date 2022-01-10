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Bakanlar "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı - Son Dakika

Bakanlar "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı

10.01.2022 15:15
Bakanlar "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı

Bazı Bakanlar, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.

Bazı Bakanlar, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasimizin gelişmesine katkı veren ve kamuoyunun bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlenen basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Basın-yayın kuruluşlarımızdaki tüm çalışanlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Gazeteci denince akla her ne pahasına olursa olsun doğru haberi ulaştırmak için emek veren, bazen de canını hiçe sayan basın kahramanları gelir. Toplumun doğru ve güvenilir haber almasını sağlayan, ilkeli ve erdemli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım." mesajını paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da toplumu bilgilendirme çabasıyla fedakarca, gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da mesajında, farklı fikir ve görüşlerin özgürce ifade edilmesi ve tartışılmasının, ortak aklın teşekkül etmesinde, toplumsal hayat içerisinde bütünden bireye huzurun, güvenin ve sosyal dengenin sağlanmasında, fikrin doğru bilgiye dayanarak şekillenmesinde, çarpıtmaya ve yönlendirmeye karşı korunan, popülizmden etkilenmeyen milli bir duruşun meydana gelmesinde vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bunun teminindeki en güçlü aktörlerden biri şüphesiz milletinin değerlerini savunan, ülkesinin bugününü ve geleceğini teminat altına almak adına mesleğini en iyi şekilde icra etme gayretiyle gecesini gündüzüne katan basın emekçilerimizdir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü dünden bugüne koşullar ne olursa olsun ülkesi ve milleti için adım atmakta tereddüt etmeyen, ilkelerinden ödün vermeyen, döneme göre değil, temsil ettiği değerlere göre sabırla, sebatla çalışan ve çabalayan bütün gazetecilerimize saygı ve şükran duygularımı ifade ederek kutluyor, meslek hayatlarında başarıların daim olmasını diliyorum."

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Mehmet Nuri Ersoy, Gazeteciler Günü, Milli, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bakanlar '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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