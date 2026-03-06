Bakan Ersoy İbradı'da Ziyaretlerde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın İbradı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ersoy, İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen'i ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

İlçeye yapılan Kültür Merkezi inşaat alanını gezen Ersoy, çalışmaları yerinde inceledi.

Ersoy, vatandaşlarla da bir araya gelerek, talepleri dinledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.