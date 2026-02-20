Bakan Ersoy: Kültür ve turizmdeki başarılarla ülkemiz, üst liglere çıkmıştır - Son Dakika
Bakan Ersoy: Kültür ve turizmdeki başarılarla ülkemiz, üst liglere çıkmıştır

Bakan Ersoy: Kültür ve turizmdeki başarılarla ülkemiz, üst liglere çıkmıştır
20.02.2026 18:01
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür ve turizm alanında elde ettiğimiz tarihi başarılarla ülkemiz üst liglere çıkmıştır.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür ve turizm alanında elde ettiğimiz tarihi başarılarla ülkemiz üst liglere çıkmıştır. Turizmde kırılan rekorlar, kültürel mirasın ayağa kaldırılması, şehirlerimizin marka değerinin artması, istikrarın ve güçlü siyasi iradenin sonucudur" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kırıkkale'yi ziyaret etti. Bakan Ersoy, ilk olarak valiliği ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Ardından basına kapalı gerçekleştirilen Kırıkkale İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda yürütülen kamu yatırımları ele alındı. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. AK Parti il Başkanlığı'na geçen Bakan Ersoy, İl Başkanı Engin Pehlivanlı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'DÜNYA LİDERLERİNİ ANKARA'DA AĞIRLAYACAĞIZ'

Burada konuşan Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz; savunmadan ekonomiye, ulaşımdan enerjiye, kültürden turizme kadar her alanda küresel bir aktör haline gelmiştir. Bu kutlu yürüyüşte Cumhurbaşkanımızın bir yol arkadaşı olmak bizler için büyük bir onurdur. Bizler de ülkemizin aydınlık geleceği ve çocuklarımıza daha müreffeh bir ülke emanet etmek için çalışıyoruz. Ama Cumhurbaşkanımız çok çok daha yoğun mesai yapıyor. Dünya liderleri ile bölgesel ve küresel çapta barış ve istikrarın sağlanması için görüşmeler yapıyor. Salı günü Türkiye-Afrika ilişkilerinde önemli bir başkent olan Etiyopya'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiği baş döndürüyor. Temmuz ayında da NATO Zirvesi çerçevesinde dünya liderlerini Ankara'da ağırlayacağız" diye konuştu.

'DEĞERLERİ GÖRÜNÜR KILMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hızını yakalamak için çabaladıklarını aktaran Bakan Ersoy, "Çok şükür ki netice de alıyoruz. Kültür ve turizm alanında elde ettiğimiz tarihi başarılarla ülkemiz üst liglere çıkmıştır. Turizmde kırılan rekorlar, kültürel mirasın ayağa kaldırılması, şehirlerimizin marka değerinin artması, istikrarın ve güçlü siyasi iradenin sonucudur. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler sadece ülkemizin kültürel mirasını korumakla kalmıyor, aynı zamanda şehirlerimizin sahip olduğu değerleri görünür kılmak, kültür, sanat ve turizm alanında her bir ilimizi daha güçlü hale getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Ersoy: Kültür ve turizmdeki başarılarla ülkemiz, üst liglere çıkmıştır - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
