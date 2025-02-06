Bakan Ersoy: Milletimizin Gündemi Her Zaman Öncelikli Olacak - Son Dakika
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Politika

Bakan Ersoy: Milletimizin Gündemi Her Zaman Öncelikli Olacak

Bakan Ersoy: Milletimizin Gündemi Her Zaman Öncelikli Olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da düzenlenen deprem anma programında, milletin birliği ve beraberliği vurgulayarak, hükümetin deprem sonrası inşa çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

06.02.2025 19:06  Güncelleme: 19:08
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'MİLLETİMİZDEN DAHA ÖNEMLİ BİR GÜNDEMİMİZ HİÇBİR ZAMAN OLMAYACAK.'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programına katıldı. Bakan Ersoy, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada; 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

6 Şubat 2023 gününün binlerce insanın yaşamını yitirdiği deprem felaketi ile tarihe geçtiğini belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Depremin ilk saatlerinden itibaren konuşmanın değil, çalışmanın her bir can için mücadele etmenin vakti olduğu bilinci ile hareket ettik. Bu milletin birlik ve beraberliği sabır ve sebatı imar ve ihyası her türlü takdirin üzerinde. Sizlerin şahsında bir kez daha şahit olduğum tecrübe ettiğim bu milli kuvvet ve kudreti herkese anlatabilmeyi gerçekten çok isterdim. Ancak sadece yaşayarak anlaşılabilecek bir şey. Bu büyük millet Allah'ın izni ile hiçbir olayın değiştiremeyeceği, bozamayacağı bir mayaya sahip. Benim yarınlara dair en büyük umudum ve güvencem, hayal kırıklığına uğratmayacağını bildiğim gerçeğim bu. Bu milletin bir ferdi olmaktan sizlerin hizmetinde bulunmaktan size hemşehrim olarak hitap etmekten gurur duyuyorum. Devlet olarak şehirleri inşa ve ihya ettik, etmeye devam ediyoruz. Verdiğimiz sözlerin arkasında durduk, duruyoruz. Bunlar zaten sizlerin bizim üzerimizdeki hakkınız. Emanet ettiğiniz makamlardaki görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Takdir ise her zaman ve her koşulda sizlerindir. Sizler gibi bizler içinde 6 Şubat dünde kalmadı, kalmayacak. Ağırlığını sizinle taşımaya acısını sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın daima ifade ettiği gibi hizmetkarı olduğumuz milletimizden daha önemli bir gündemimiz hiçbir zaman olmayacak. Sizlerden aldığımız güçle gidenlerin geride bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edecek, huzur ve refah içerisinde yarınları omuz omuza inşa etmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Ersoy: Milletimizin Gündemi Her Zaman Öncelikli Olacak - Son Dakika

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