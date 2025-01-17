Bakan Ersoy, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile İstanbul'da - Son Dakika
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Politika

Bakan Ersoy, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile İstanbul'da

Bakan Ersoy, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile İstanbul\'da

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa ile Topkapı ve Ayasofya'yı ziyaret etti.

17.01.2025 19:23
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile Topkapı Sarayı'nı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

Bakan Ersoy ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa, İstanbul'da bir araya gelerek Topkapı Sarayını ziyaret ettiler. Topkapı Sarayındaki ziyaretin ardından ikili, Ayasofya Cami-i'ni ziyaret etti. Bakan Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde misafir ettiğimiz Moğolistan Cumhurbaşkanı Sayın Khurelsukh Ukhnaa ve kıymetli heyetiyle İstanbul'un dünya mirası listesinde yer alan iki önemli yapısını, Topkapı Sarayı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret ettik. İki ülke arasındaki kadim dostluğun izlerini kültür ve turizm aracılığıyla daha da derinleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Ersoy, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile İstanbul'da - Son Dakika

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