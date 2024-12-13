ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Fidan ile Görüştü

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bakanlıkta bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün akşam saatlerinde resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kabul ettiği Blinken, bugün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bakan Fidan ile Blinken'in görüşmesi devam ediyor.