Bakan Fidan, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Viyana'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan Avusturya temaslarına dün başlamıştı

Fidan Avusturya temasları kapsamında dün Avusturya Başbakanı Christian Stocker ve Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile bir araya gelmiş, mevkidaşıyla daha sonra basın toplantısı düzenlemişti. Fidan bugün ise Viyana Eyalet Başbakanı ve Belediye Başkanı Michael Ludwig ile görüşmüştü. - VİYANA