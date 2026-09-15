Bakan Fidan Bakü'de Aliyev tarafından kabul edildi, enerji iş birliği görüşüldü - Son Dakika
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Bakan Fidan Bakü'de Aliyev tarafından kabul edildi, enerji iş birliği görüşüldü

Bakan Fidan Bakü\'de Aliyev tarafından kabul edildi, enerji iş birliği görüşüldü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Azerbaycan-Türkiye stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda geliştiği kaydedilirken, enerji alanındaki iş birliği ve alternatif enerji konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Azerbaycan- Türkiye kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarıyla geliştiği ifade edildi. İki ülke arasındaki iş birliğinin "tek millet, iki devlet" ilkesi temelinde daha da güçlendiği "memnuniyetle" kaydedildi. Ayrıca, enerji alanındaki iş birliğinin önemine de değinilerek, alternatif enerji alanında uluslararası pazarlara yeni çıkış yolları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan'ın lojistik açıdan önemi ve Avrupa ile Asya arasında önemli bir köprü rolü oynadıkları dile getirildi. Uluslararası kuruluşlar çerçevesinde iki ülkenin faaliyetlerinin koordinasyonunun önemi de belirtildi. Ayrıca, ikili ilişkilerin perspektifleri, bölgesel meseleler ve karşılıklı ilgi alanına giren diğer konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Fidan Bakü'de Aliyev tarafından kabul edildi, enerji iş birliği görüşüldü - Son Dakika

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