Bakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında İİT Genel Sekreteri Ahmed ile görüştü

Bakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında İİT Genel Sekreteri Ahmed ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Fidan, temasları kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan temasları kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
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