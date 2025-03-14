Bakan Fidan, BM Libya Özel Temsilcisi Tetteh'yi kabul etti
İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Hannah Tetteh'yi kabul etti.
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye dönüşünde diplomasi trafiğine ara vermeden devam ediyor. Bakan Fidan, İstanbul'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Hannah Tetteh'yi kabul etti. İstanbul'da bir araya gelen ikili bölgesel konularda fikir alışverişinde bulundu.
Son Dakika › Politika › Bakan Fidan, BM Temsilcisi Tetteh'i Kabul Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?