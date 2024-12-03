Bakan Fidan, Brüksel\'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı\'na Katıldı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'nın Başkenti Brüksel'de bulunan Bakan Fidan temaslarına devam ediyor. Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı.
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