Bakan Fidan Bulgaristan'a Resmi Ziyarette Bulunacak - Son Dakika
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Bakan Fidan Bulgaristan'a Resmi Ziyarette Bulunacak

10.06.2026 13:12
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da enerji ve güvenlik konularını görüşecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Bulgaristan'a resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, yarın Bulgaristan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Son olarak Ocak 2024'te Bulgaristan'a resmi ziyarette bulunan Bakan Fidan'ın, gerçekleştireceği görüşmelerde; Bulgaristan'la enerji, ulaştırma, bağlantısallık ve savunma sanayi başta olmak üzere, stratejik alanlarda iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik müşterek adımları ve yeni iş birliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele alması bekleniyor. Bakan Fidan'ın ayrıca Bulgaristan'ın Türkiye açısından Avrupa'ya kara yolu taşımacılığında kilit rol oynadığına işaretle, Türkiye'den Bulgaristan'a mal ve yolcu geçişlerinin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi yönündeki beklentileri aktarması öngörülüyor. Görüşmelerde; Türkiye'nin, AB üyeliği stratejik hedefi, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa güvenliği ve Karadeniz havzasındaki istikrarı üzerindeki sonuçları, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında tesis edilen Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun (MCM Black Sea) Karadeniz'deki işlevi ve bölgesel güvenlik konuları da gündeme alınacak.

Kaynak: DHA

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