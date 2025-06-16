Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Arnavutluk'taki GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne gelen Bakan Fidan, zirve kapsamında çekilen aile fotoğrafına katıldı. - TİRAN
Son Dakika › Politika › Bakan Fidan, GDAÜ Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?