Bakan Fidan, GDAÜ Zirvesi\'nde aile fotoğrafına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Arnavutluk'taki GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne gelen Bakan Fidan, zirve kapsamında çekilen aile fotoğrafına katıldı. - TİRAN