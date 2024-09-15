Bakan Fidan Manisa'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan Manisa'da Ziyaretlerde Bulundu

Bakan Fidan Manisa\'da Ziyaretlerde Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Manisa'da valilik, parti toplantısı ve vatandaş buluşmaları gerçekleştirdi.

15.09.2024 20:48
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Manisa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, toplantı ve söyleşiye katıldı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehirdeki ilk programında Valiliği ziyaret eden Bakan Fidan'ı, Vali Enver Ünlü ve protokol üyeleri karşıladı.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Fidan daha sonra Ünlü'den kent hakkında bilgi aldı.

Fidan, Yunusemre ilçesindeki bir otelde, "Her daim birlikte, özümüzden geleceğe Türkiye buluşmaları" kapsamında yapılan toplantıda, partililerle bir araya geldi. Programa AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da katıldı.

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Saruhanlı ilçesine geçen Bakan Fidan'ı Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı ve ilçe protokolü karşıladı. Fidan, burada belediyeyi ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Fidan, "Bizden dualarınızı eksik etmeyin." dedi. Bakan Fidan, "Çok çalışılacağız Sayın Bakanım, her zaman arkanızdayız" diye seslenen bir vatandaşa, "Size ihtiyacımız var, siz olmazsanız biz bu kadar savaşın içine giremeyiz, biliyorsunuz yedi düvelle savaşıyoruz. Allah razı olsun, sizlerin desteği ve duasıyla." şeklinde yanıt verdi.

Kentteki son programında Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 100. Yıl Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'nin Dış Politikası ve Küresel Dinamikler" konulu söyleşiye katılan Bakan Fidan, basına kapalı programın ardından şehirden ayrıldı.

Kaynak: AA

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