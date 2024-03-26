Bakan Fidan: "Türkiye 10 yıl önce attığı öngörülü adımlar sayesinde nükleer enerji zirvesinde yerini aldı"
"Bir milli şahlanış dönemindeyiz, bu şahlanışın ismi Türkiye Yüzyılı'dır"
ADANA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Stratejik bir öngörüyle ilk nükleer enerji santralimizi temelini Akkuyu'da atmıştık. Bu hamleyle zor bir coğrafyada, zor bir denklemde, enerji güvenliğimizi sağlamayı hedefliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi ziyaretler için Adana'ya geldi. Bakan Fidan, Yüreğir ilçesinde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte iftar programında bir araya geldi. Bakan Fidan, "Bir milli şahlanış dönemindeyiz. Bu şahlanışın ismi Türkiye Yüzyılı'dır. Formülü ise gücünü de odağını da bu topraklarda bu milletten alan her türlü etki alanından bağımsız, milli bir politikadır. Bu stratejinin Türkiye'mizi nerelere getirdiğini, her alanda nasıl çığır açtığını, hep birlikte, her gün görüyor ve yaşıyoruz" dedi.
Akkuyu'daki Nükleer Santrale değinen Bakan Fidan, "Stratejik bir öngörüyle ilk nükleer enerji santralimizi temelini Akkuyu'da atmıştık. Bu hamleyle zor bir coğrafyada, zor bir denklemde, enerji güvenliğimizi sağlamayı hedefliyoruz. Temiz enerjiye kavuşmaya başlıyoruz, Adana'yı çok etkileyen küresel ısınmayla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ne var ki muhalefet bu büyük hamleyi bu güzel hizmeti de eleştirmekten geri durmadı. Ama ne derse desinler biz doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Brüksel'de nükleer enerji zirvesi düzenlendi. 35 kadar ülke bir nevi nükleer enerji liginde bir araya geldi. Türkiye'de 10 yıl önce attığı öngörülü adımlar sayesinde nükleer masada yerini alan ülkeler arasındaydı. Nükleer enerji hamlesi ülkemizi 21 yıldır verilen mücadelenin somut örneğidir. Türkiye olarak her saha da her masa varız." diye konuştu.
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MÜSİAD Azerbaycan şubesi, Ahıska Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Sabirabat kentinde iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi, Sabirabat Valisi, MÜSİAD yetkilileri, Azerbaycanlı milletvekilleri, iş adamları, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin güçlendiği vurgulandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Rize'yi ziyaret etti. Babacan, kent merkezinde vatandaşları selamladı ve Ardeşen ilçesinde horon oynadı. İftar programında konuşan Babacan, Türkiye'nin sıkıntılı günler yaşadığını ve geçim sıkıntısının büyük olduğunu savundu. Yerel seçimlerle ilgili olarak ise Babacan, belediyeciliği temiz ve şeffaf yapacaklarını söyledi.
AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmaları sırasında bir çocuğun boğazına şeker kaçtığını fark ederek Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun hayatını kurtardı. Keleş, olay sonrası yaptığı açıklamada halka hizmet etmenin onurunu ve insani değerlerin önemini vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Ardından AK Parti İl Başkanlığı ve seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek partililerle buluştu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen iftar programında, Kaymakam Musa Aydemir şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Aydemir, şehitlere rahmet ve yakınlarına sabır temennisinde bulunarak minnet ve şükran duygularını dile getirdi. Program, öğretmenler tarafından okunan türkülerle sona erdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, AK Parti ve CHP'nin dışında bir partiye oy verilmemesi gerektiğini söyleyen Özgür Özel'e tepki göstererek, bu tür cıvıklıkların Türk siyasetinde olmadığını belirtti. Akşener, İYİ Partili belediyelerin dürüst belediyecilik yaptığını vurgulayarak, partisinin adayları için destek istedi.
Ataşehir'de, Memleket Partisi'ne ait seçim aracı, CHP seçim irtibat bürosu önünde zarar gördü. CHP'liler ile araç sürücüsü arasında yaşanan tartışma sonucunda aracın ses sistemi zarar gördü. Olayın ardından aracı kullanan şahıs polise şikayette bulundu. Memleket Partisi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda saldırı kınandı.
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