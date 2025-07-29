Bakan Göktaş: "Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 142 bin 539 çift başvurdu" - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş: "Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 142 bin 539 çift başvurdu"

29.07.2025 12:28
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'nu genişletme konusunda yeni bir değerlendirme yapılması hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'nu genişletme konusunda yeni bir değerlendirme yapılması hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aile Yılı'nda aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 142 bin 539 çift başvurdu" dedi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı ve Aile ve Nüfus 10 Yılı çalışmalarına ilişkin soru üzerine Göktaş, 2025 "Aile Yılı"nın stratejik önemine değinerek, "Nüfus konusunun bir milli güvenlik meselesi olduğunun bilinciyle çalışıyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla bu riski bir milli güvenlik meselesi olarak ele alıyor ve kararlılıkla politika üretim süreçlerine aktarıyor. Dinamik bir nüfus yapısı en az yüksek teknolojik savunma sistemleri kadar kritik bir savunma aracıdır. Bu kararlılıkla Türkiye'nin nüfus avantajını kaybetmeden yeni fırsatlara kapı açacak adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki 10 yılı Aile ve Nüfus 10 yılı ilan etmesinin stratejik önemine de işaret eden Bakan Göktaş, "2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılında kapsamlı çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Bu süreç zarfında aileyi ve nüfus politikalarını bütün politika alanlarının merkezine yerleştirme hedefi ile yürüyeceğiz. Bu vizyon ile aile kurumunun ve nüfusun güçlendirilmesine yönelik politikaları eğitim, iş hayatı ve sosyal hayatın her alanına nüfuz edecek şekilde uygulamaya koyacak, aile ve nüfusu anaakımlaştıracağız. Tüm kamu kurumlarımızda aile ve nüfus hassasiyeti bir refleks haline gelecek" dedi.

Doğurganlık hızının bu şekilde düşmeye devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde ülke olarak pek çok riskle karşı karşıya kalınabileceğine dikkat çeken Göktaş, devletin tüm imkanlarıyla bu konuya odaklandığını vurguladı. Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Nüfus Politikaları Kurulu oluşturduk. Genç ve dinamik nüfus yapımızı, ailelerimizi oluşabilecek her türlü tehditten korumak adına çok önemli tedbirler alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte beşeri sermayemizi korumak adına önemli çalışmalarımıza devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Aile ve Gençlik Fonu'na 142 bin 539 başvuru"

Bu kapsamda Aile Yılı'nda yuva kuracak gençleri desteklemeye yönelik yapılan çalışmalara değinen Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile ve Gençlik Fonu'yla birlikte 81 ilimizdeki gençlerin yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam ediyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunuyoruz. Aynı zamanda çiftlere Bakanlığımız uzmanları tarafından evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bu çerçevede Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 142 bin 539 çift başvurdu. Başvuruları onaylanan 96 bin 272 çift evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandı. Aile ve Gençlik Fonu'nu genişletme konusunda yeni bir değerlendirme yapılması hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aile Yılı'nda aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz".

Doğum Yardımları 31 Temmuz'da yatırılacak

Doğum Destek Sistemi'ne başvurulara ilişkin soru üzerine Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği doğum yardımı miktarını güncelledik ve geliştirdik. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için yeni destek modeline geçtik. Bu kapsamda ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek sağlıyoruz. Doğum Yardımları kapsamında bugüne kadar 220 bin 268 annenin hesabına toplam 1 milyar 750 milyon lira ödeme yaptık. Doğum yardımının bu ayki ödemesini ise 31 Temmuz'da annelerimizin hesaplarına yatıracağız. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş: 'Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 142 bin 539 çift başvurdu' - Son Dakika

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