Bakan Göktaş Aydın\'da valilik ve büyükşehir ziyaretlerini tamamladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplu açılış töreni ve lansman programı için Aydın'a geldi.

İlk durağı Aydın Valiliği olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çiçeklerle karşılandı. Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan ve Vali Dr. Osman Varol ile makamda görüşen Bakan Göktaş, ilde yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı. Aydın Valiliği ziyaretinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bakan Göktaş'ı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu karşıladı. Başkan Çerçioğlu, başkanlık makamında yapılan görüşmede Bakan Göktaş'a il genelinde yürütülen belediye hizmetleri ve projeler hakkında bilgi vererek, nazik ziyaretleri dolayısıyla kendisine teşekkür etti.

Bakan Göktaş, Aydın ziyareti kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki kurumların toplu açılış töreni ile birlikte Türkiye Çocuk Hakları Komitesi 81 İl COP31 Buluşmaları Tanıtım Programı'na katılacak.