Bakan Göktaş: Bağımlılık küresel bir kriz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bağımlılığın yalnızca bireyi değil aileyi ve toplumu da tehdit eden küresel bir kriz olduğunu belirterek, "Bağımlılık küresel bir kriz. Medeniyetler ve milletler tehdit altında. Bağımlılıkla mücadele meselesini yalnızca bireysellik çerçevesine sıkıştırmamalıyız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onursal başkanı olduğu Türkiye Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından 'Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu: Bağımlılık' sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile davetliler katıldı. Programda, bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve önleyici politikaların güçlendirilmesi ve güncel çözüm önerilerinin ele alınması amaçlandı. Sempozyumda ayrıca, bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalığın artırılması ve daha etkin politikaların geliştirilmesine katkı sunulması hedeflendi.

Programın açılışında davetlilere bağımlılıkla mücadele konulu video izletildi. Videoda bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı.

Programda konuşma gerçekleştiren Bakan Göktaş, "21. yüzyıl manzarasına bakınca önümüzde açıkça duran bir hakikat var. Bağımlılık küresel bir kriz. Medeniyetler ve milletler tehdit altında. Bağımlılıkla mücadele meselesini yalnızca bireysellik çerçevesine sıkıştırmamalıyız. Bağımlılıkla mücadele meselesini aile temelinde ve toplum ekseninde ele almalıyız" ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkların yalnızca bireyleri etkilemediğini vurgulayan Göktaş, "Çevresine ışık saçan, gözleri ışıl ışıl parlayan gençlerin geleceğini solduruyor. Sevgiyle kurulan yuvaların mutluluk tablosunu karartıyor. Tam da bu nedenle aileyi ve toplumsal değerlerimizi hedef alan girişimlere karşı güçlü çalışmalar yürütmek zorundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımlılıkla mücadele konusundaki kararlılığına işaret eden Göktaş, "İnsan sağlığına, toplum huzuruna zarar veren bağımlılığın her çeşidiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

"81 ilde 2,5 milyondan fazla vatandaşa ulaştık"

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu çatısı altında aileyi güçlendiren politikalar geliştirdiklerini belirten Göktaş, "2024-2028 yıllarını kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planımız bizlere önemli bir yol haritası sunuyor. Bu kapsamda erken müdahale programları ve aile odaklı sosyal uyum danışmanlığı hizmetlerimizi güçlendirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

81 ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Göktaş, "81 ilimizde verdiğimiz eğitimlerle 2,5 milyondan fazla vatandaşımıza ulaşarak bağımlılık konusunda farkındalık kazandırdık. Dijital farkındalık atölyeleri ve dijital detoks kampları gerçekleştiriyor, ailelerin muhtemel dijital riskleri erken aşamada fark etmelerini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Üç sosyal risk haritasını tamamladık"

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunun kararıyla üç sosyal risk haritasının hazırlandığını belirten Göktaş, "İkisi yetişkinlere, biri çocuklara yönelik üç sosyal risk haritasını tamamladık. Bu üç harita bağlamında bağımlılık riskini tüm bakanlıklarımızla koordinasyon içerisinde hane, mahalle ve ilçe bazında takip ediyoruz" dedi.

"Bin 286 haneye ulaşarak bağımlılık riski taşıyan bireylere destek olduk"

Batman'da yürütülen pilot projeye de değinen Göktaş, "Batman'da başlattığımız pilot proje kapsamında bin 286 haneye ulaşarak bağımlılık riski taşıyan bireylere destek olduk. Tedaviye ihtiyaç duyan 551 vatandaşımızı sağlık sistemine yönlendirdik. İhtiyaçlar doğrultusunda 4,5 milyon liralık sosyal yardımı ailelerimize ulaştırdık. Risk grubunda yer alan 291 çocuk ve gencimizi tespit ettik ardından eğitim ve psikolojik destek süreçlerini başlattık. Bu pilot uygulamayı ülkemizin dört bir yanında adım adım yaygınlaştıracağız" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda bağımlılıkla mücadelenin önemine vurgu yapan Göktaş, "Bir ülkenin geleceği, sağlıklı alışkanlıklar geliştirebilen, kendi değerler mirası etrafında birleşebilen, üreten ve düşünen zihinlerde yeşerir. Bu anlamda bağımlılıkla mücadele, çocuklarımızı sarıp sarmalayacak, onları zehirli akımlardan koruyacak şefkat kalkanları oluşturmak demektir. Her türlü bağımlılık karşısında, bu toprakların tarihi birikimine sahip çıkmak, aileden taraf olan, mayası sağlam kuşaklar yetiştirmek demektir. Güçlü aile, sağlıklı nesil ve güvenli gelecek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bağımlılıkla mücadeleye emek veren tüm kurumlarımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA