Bakan Göktaş, Bilecik'te Çınar Fidanı Dikti

Bakan Göktaş, Bilecik'te adına hazırlanmış yere çınar fidanı dikerek can suyu verdi

BİLECİK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik Valiliği bahçesinde adına hazırlanmış yere çınar fidanı dikerek, can suyu verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik merkez Söğüt ve Bozüyük ilçelerinde bir takım ziyaretler yapmak için kentte geldi. Bakan Özdemir Göktaş il durağı Bilecik Valiliği oldu. Burada kendisini Vali Şefik Aygöl, Genel Merkez İl Koordinatörü Şahin Tin, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kaymakamlar ve kurum müdürleri karşıladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a Bilecik'in yöresel kıyafetlerini giyen çocuklar girişte çiçekle takdim ederken, bakanda kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Ardından valilik bahçesine kendi adına hazırlanmış çınar ağacı fidesi diken Bakan Özdemir Göktaş, can suyu da verdi.

Son olarak valilik özel defterini imzalayan Bakan Özdemir Göktaş, Vazli Aygöl'den kentle ilgili bilgi aldı.