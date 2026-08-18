Bakan Göktaş: Çocukları Koruyan Çalışmalar Sürecek - Son Dakika
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Bakan Göktaş: Çocukları Koruyan Çalışmalar Sürecek

Bakan Göktaş: Çocukları Koruyan Çalışmalar Sürecek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanan Çocuk Koruma Kanunu ile çocukların güvenliği ve aile kurumunun güçlendirilmesi için kritik adım attıklarını, çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları koruyan ve aile kurumunu güçlendiren projelere devam edeceklerini belirtti. Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un önemine değinerek, "Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çocuklarımızın güvenliği ve sağlıklı gelişimi için kritik bir adım daha attık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onları her türlü riskten korumayı ve her koşulda üstün yararlarını gözetmeyi milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu bilinçle koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı destekleyen çok yönlü hukuki düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Düzenlemelerin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş: Çocukları Koruyan Çalışmalar Sürecek - Son Dakika

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