Bakan Göktaş, Engelsiz Yaşam Merkezi\'ni Ziyaret Etti

Bir dizi programa katılmak üzere Erzincan'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş; Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve il protokolüyle birlikte Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret ettiler.

Gerçekleşen ziyarette Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleri Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan özel bireylerin öğretmenlerinin de yardımıyla yaptıkları el işi malzemeler sergisini gezdiler.

Yaptıkları güzel eserlerden ve resimlerden dolayı özel bireyleri ve öğretmenlerini tebrik eden Bakan Göktaş, daha sonra Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan ve doğum günü haziran ayı olan özel bireylerin doğum gününü kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan özel bireylerle bir süre sohbet eden, onların hal ve hatırlarını soran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, kurumdaki engelli personel tarafından yapılan ve Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın dedesiyle birlikte yer aldığı karakalem resim çalışması hediye edildi. - ERZİNCAN