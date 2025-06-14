Bakan Göktaş Erzincan'da Kadın Kooperatifi Açılışı Yaptı

Bakan Göktaş hamur yoğurdu, gözleme yaptı

ERZİNCAN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da Hünerli Eller Kadın Kooperatifi yeni hizmet binasının açılışını yaparak burada hamur yoğurdu, sac tava üzerinde gözleme yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a geldi. İlk olarak Erzincan Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Göktaş'ı girişte polis mangası selamladı. Daha sonra Valilik makamına geçen Bakan Göktaş'a Vali Hamza Aydoğdu brifing verdi.

Buradan Hünerli Eller Kadın Kooperatifi yeni hizmet binasının açılışına geçen Bakan Göktaş'a, Vali Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun eşlik etti.

Hünerli Eller Kadın Kooperatifi yeni hizmet binasının açılışının ardından Bakan Göktaş burada kadınların yanına geçerek hamur yoğurdu, sac tava üzerinde gözleme yaptı.

Bakan Göktaş daha sonra Erzincan Belediyesi ve AK Parti Erzincan İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek Tunceli'ye geçecek.