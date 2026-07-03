Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Erzincan'a geldi.
Bakan Göktaş'ı, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile il protokolü karşıladı.
Bakan Göktaş'ın, Erzincan'da gün boyunca çeşitli ziyaretlerde bulunarak programlara katılması bekleniyor. - ERZİNCAN
Son Dakika › Politika › Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Erzincan'da - Son Dakika
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