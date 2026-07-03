Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Erzincan'da - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Erzincan'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Erzincan\'da
03.07.2026 11:11  Güncelleme: 11:13
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Erzincan'a geldi. Bakan Göktaş'ı havalimanında Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman ve Belediye Başkanı Bekir Aksun karşıladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Erzincan'a geldi.

Bakan Göktaş'ı, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile il protokolü karşıladı.

Bakan Göktaş'ın, Erzincan'da gün boyunca çeşitli ziyaretlerde bulunarak programlara katılması bekleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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