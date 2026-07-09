Bakan Göktaş Eskişehir\'de Temaslarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Eskişehir'de Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlara katılmak ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valiliği'ni ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Göktaş, buradaki temaslarının ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'na geçti. Bakan Göktaş'a İl Başkanlığı ziyaretinde; AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan eşlik etti.

Ziyaret sırasında parti teşkilatıyla bir araya gelen Bakan Göktaş, ayrıca İl Başkanlığı'ndaki hatıra defterini inceleyerek anı defterini imzaladı. - ESKİŞEHİR