Bakan Göktaş, TOBB Brüksel Temsilciliği'nde Göçün 60. Yılı resepsiyonuna katıldı - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş, TOBB Brüksel Temsilciliği'nde Göçün 60. Yılı resepsiyonuna katıldı

Bakan Göktaş, TOBB Brüksel Temsilciliği\'nde Göçün 60. Yılı resepsiyonuna katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'ya göçün 60. yılı dolayısıyla Brüksel'de düzenlenen resepsiyona katıldı. Bakan Göktaş, Türk diasporasıyla birlikte güçlü bir Türkiye inşa edeceklerine inandıklarını belirtti ve Avrupa'da yaşayan vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemeleri için çaba gösterdiklerini vurguladı.

25.05.2024 00:44
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Bakan Göktaş, TOBB Brüksel Temsilciliği'nde düzenlenen Göçün 60. Yılı resepsiyonuna katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'ya göçün 60. yılı dolayısıyla başkent Brüksel'de Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Göktaş, "Büyük ve güçlü Türkiye'yi kendi öz kimliklerini unutmadan, yaşadıkları ülkelerle samimi bağlar kuran Türk diasporasıyla birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz. Bu inançla özellikle son 22 yılda, Avrupa'ya Anadolu'nun hoşgörü iklimini taşıyan vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri için büyük bir gayret sarf ettik, ediyoruz. Her fırsatta gönül bağlarımızı pekiştirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş, TOBB Brüksel Temsilciliği'nde Göçün 60. Yılı resepsiyonuna katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Göktaş, TOBB Brüksel Temsilciliği'nde Göçün 60. Yılı resepsiyonuna katıldı - Son Dakika
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