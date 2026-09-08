Bakan Göktaş Hakkari'de kadın girişimcilik eğitim tırını ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Göktaş Hakkari'de kadın girişimcilik eğitim tırını ziyaret etti

Bakan Göktaş Hakkari\'de kadın girişimcilik eğitim tırını ziyaret etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'de kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyen "Yükselen Kadınlar" girişimcilik eğitim tırını ziyaret etti. Bakan Göktaş, bugüne kadar 247 bin kadına dijital ve finansal okuryazarlık eğitimi verildiğini, 156 kadına da markalaşma desteği sağlandığını açıkladı.

Hakkari'de bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kentte kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü katılımını hedefleyen "Yükselen Kadınlar" girişimcilik eğitim programını ziyaret etti. Göktaş, kadınların ürettikleri ürünleri yeni pazarlara ulaştırabilmeleri ve markalaşma süreçlerinde desteklenmelerinin hedeflendiğini söyledi.

Bakan Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde kente geldi. Bakan Göktaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Valilik binasına geçen Göktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Vali İbrahim Taşyapan ile bir süre görüşen Bakan Göktaş, kentte yürütülen yatırım ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti Hakkari İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Buradaki temaslarının ardından Göktaş, Belediye Toplu Taşıma Servis Alanı'nda kurulan "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı"nı ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Göktaş eğitim tırlarıyla doğrudan kadınlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Göktaş, bugüne kadar 247 bin kadına dijital okuryazarlık ve finansal okuryazarlık alanlarında eğitim verildiğini belirterek, bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Eğitim tırının daha önce Muş ve Adıyaman'da bulunduğunu belirten Göktaş, Hakkari'nin ardından Türkiye'nin farklı kentlerinde kadınlara ulaşmaya devam edeceklerini kaydetti. Hakkari'deki kadınların başarılı ve çalışkan olduğunu vurgulayan Göktaş, kadınların sahip oldukları fikirleri ekonomik kazanca dönüştürmelerini önemsediklerini belirtti. Göktaş, kadınların ürettikleri ürünleri yeni pazarlara ulaştırabilmeleri ve markalaşma süreçlerinde desteklenmelerinin hedeflendiğini söyledi. Eğitim tırı aracılığıyla bugüne kadar 2 binden fazla kadına eğitim verildiğini belirten Göktaş, bu kadınlardan 156'sına yeni pazarlara açılma ve markalaşma süreçlerinde destek sağlandığını ifade etti. Kadınların kalkınmanın önemli bir parçası olduğunu belirten Göktaş, kadınların desteklenmeye devam edeceğini söyledi. Göktaş, "Yükselen Kadınlar" programının ardından "Güçlenen Kadın" adıyla ikinci eğitim tırının da Türkiye genelinde kadınlara ulaşacağını belirterek, daha güçlü bir Türkiye'nin kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımıyla mümkün olacağına inandıklarını dile getirdi.

Bakan Göktaş'ın Hakkari programı kapsamında Biçer Mahallesi Meydan Medresesi'nde düzenlenecek 'Aile Yılı Şenliği'ne de katılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş Hakkari'de kadın girişimcilik eğitim tırını ziyaret etti - Son Dakika

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