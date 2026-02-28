Bakan Göktaş: "Kimsenin hayallerinin yarım bırakılmadığı yarınlar için çalışmayı sürdüreceğiz" - Son Dakika
Bakan Göktaş: "Kimsenin hayallerinin yarım bırakılmadığı yarınlar için çalışmayı sürdüreceğiz"

28.02.2026 15:06
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin videolu mesaj yayımladı. Göktaş, 28 Şubat'ın görünmeyen yaralarını unutmadıklarını belirterek, "O dönemde engellenen, hayatları kısıtlanmak istenen binlerce kadın ve onların yanında duranlar hala hafızalarımızda. Bugün, inançlarımızla ve farklılıklarımızla özgürce bir arada olabiliyorsak bunları unutmadığımız içindir. 'Bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat'a son veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kimsenin eğitim hakkıyla kimliği arasında kalmadığı, kimsenin hayallerinin yarım bırakılmadığı yarınlar için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
