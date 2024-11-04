Bakan Göktaş, Lösemili Çocuklarla Buluştu

Politika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Lösemili Çocuklar Haftası' nedeniyle kanseri yenen çocuklarla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' kapsamında gördükleri tedavinin ardından kanseri yenen çocuklarla bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Göktaş, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yetkilileri ve kanser hastalığını yenen çocuklarla buluşmasında, yakından ilgilendiği çocuklarla tek tek sohbet etti. Bakan Göktaş, buluşmada "Hepiniz birer kahramanlık hikayesi yazdınız" diyerek, çocukların Lösemili Çocuklar Köyü'ne davetine ziyaret sözü verdi. Vakıf yetkilileri de bu önemli haftada kendilerini kabullerinden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür ederek, çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Ziyaretin sonunda çocuklar, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yapılan turuncu karanfil rozetini Bakan Göktaş'a hediye etti.