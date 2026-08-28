Mardin\'de Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri Sitesi açıldı

'KURULUŞUMUZA HASAN KELEŞOĞLU'NUN ADINI VERDİK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin'de Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri Sitesi Açılış Töreni'ne katıldı. Törende yaptığı konuşmasında Bakan Göktaş "Medeniyetler beşiği Mardin'de yeni Çocuk Evleri Sitemizin açılışı için bir aradayız. Buranın temelinde, vefayla anlatacağımız çok kıymetli bir iyilik hikayesi var. 2 yıl önce Mardin ziyaretimizde, çocuk evimizi birlikte ziyaret ettiğimiz merhum Hasan Keleşoğlu ve Kenan Kösen Beyefendi bizlere; 'Müsaade ederseniz, çocuklarımız için yeni bir yuva kurmak istiyoruz' dediler. O gün gönülden verilen bu söz, bugün çocuklarımızın güvenle yaşayacağı sıcak bir yuvaya dönüştü. Ne yazık ki Hasan Bey'i birkaç ay önce kaybettik. Ancak onun çocuklarımız için beslediği sevgi artık, bu çatının altında yaşamaya devam edecek. Biz de kıymetli hatırasını yaşatmak için kuruluşumuza Hasan Keleşoğlu'nun adını verdik. Bu vesileyle, Merhum Hasan Keleşoğlu'nu rahmetle yad ediyorum. Bu iyilik yolculuğunu aynı samimiyetle sürdüren Kenan Kösen Bey'e gönülden teşekkür ediyorum. Rabb'im yapılan bu hayrı kabul, çocuklarımızın yüzündeki tebessümü daim eylesin. Yeni hizmet binamız kapısından içeri giren her bir evladımızın kalbine dokunsun. Pırıl pırıl zihinlerini güzelliklerle buluştursun. Açılışını gerçekleştireceğimiz Çocuk Evleri Sitemiz hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

'11 BİN 47 ÇOCUĞUMUZ 9 BİN 302 KORUYUCU AİLE YANINDA HUZURLA BÜYÜYOR'

Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; 'Çocuk olmak, coşkulu olmak, dünyaya hep saf, temiz, duru gözlerle bakmak, yarına o heyecanla yürümek demektir. Çocuk olmak, yüreğindeki sınırsız, hesapsız sevgiye sıkı sıkıya sarılmak demektir.' Bu inançla, onların heyecanını paylaşmayı, onların sevgi dolu kalplerine huzuru taşımayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bakanlık olarak, 81 ilimizdeki hizmetlerimize bu anlayıştan hareketle yön tayin ediyoruz. Çocuklarımızı koruyan, ailelerimizi merkeze alan faaliyetlerimizi ülkemizin her köşesine ilmek ilmek işliyoruz. Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetimizle bugün 195 bin 813 çocuğumuzu ailelerinin yanında destekliyoruz. Tam da bu noktada çocuklarımız için yürüttüğümüz, bir iyilik seferberliğinden bahsetmek isterim. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen; Gönül Elçileri Projesi. Bu anlamlı proje sayesinde, 11 bin 47 çocuğumuz 9 bin 302 koruyucu aile yanında huzurla büyüyor" diye konuştu.

'BİRÇOK ÜLKE TARAFINDAN ÖRNEK ALINAN BİR MODEL HALİNİ ALDI'

Bakan Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte bu iyilik hareketi, bugün geldiğimiz noktada sınırları aştı. Birçok ülke tarafından örnek alınan bir model halini aldı. 2025 Aile Yılı'nda, Geçici Koruyucu Aile Modelini hayata geçirdik. Bu modelle, acil korunma ihtiyacı bulunan çocuklarımızı kurum bakımına almadan, doğrudan sıcak bir aile ortamına kavuşturuyoruz. Bu yenilikçi model ile 30 pilot ilimizde 346 çocuğumuzu, 189 ailemizin güvenli hanelerine emanet ettik. Bununla birlikte ailelerinden ayrı büyümek zorunda kalan 15 bin 727 çocuğumuza, ev tipi kuruluşlarımızda sıcak bir yuva sunmayı sürdürüyoruz. Kuruluşlarımızda ve koruyucu ailelerimizin yanında sevgiyle büyüyen evlatlarımızın YKS'de gösterdikleri başarılar ve üniversiteye yerleşmeleri bizler için büyük bir gurur kaynağıdır."

Konuşmaların ardından dualar edildi, açılış kurdelesi kesildi.

Salih KESKİN/MARDİN,