Bakan Göktaş, OECD Sosyal Politika Toplantısı'nda Türkiye'nin Aile Politikalarını Anlattı - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş, OECD Sosyal Politika Toplantısı'nda Türkiye'nin Aile Politikalarını Anlattı

Bakan Göktaş, OECD Sosyal Politika Toplantısı\'nda Türkiye\'nin Aile Politikalarını Anlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Paris'te OECD Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'na katılarak Türkiye'nin aile yapısını güçlendiren politikalarını ve 2024-2028 Eylem Planı'nı tanıttı.

14.02.2025 16:30  Güncelleme: 16:31
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Paris'te OECD Merkezi'nde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, "OECD Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'nda ülkemizin vizyonunu anlattık, tecrübelerimizi paylaştık. Demografik dönüşümün getirdiği risklere karşı proaktif adımlar atıyor, genç ve dinamik nüfusumuzu koruyacak politikalar geliştiriyoruz. Aileyi merkeze alan 2024-2028 Eylem Planı, doğum destek sisteminin revize edilmesi, gençler için faizsiz evlilik kredisi, kadınlar için esnek çalışma modelleri, Nüfus Politikaları Kurulu, Aile Enstitüsü gibi adımlarla aile yapımızı güçlendiriyoruz. 2025'i Aile Yılı ilan ederek bu noktadaki farkındalığı en üst düzeye taşıyacak adımları hayata geçiriyoruz. Bu çalışmaların ailelerin sadece bugününü değil, gelecekteki 20-30 yılını da doğrudan etkileyeceğine inanıyoruz. OECD ülkeleriyle iş birliği imkanlarımızı geliştirerek, güçlü Türkiye için aileyi ve toplumsal refahı güçlendirecek adımlar atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş, OECD Sosyal Politika Toplantısı'nda Türkiye'nin Aile Politikalarını Anlattı - Son Dakika

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